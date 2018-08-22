Юань успешно противостоит доллару уже пятый день подряд

За последнюю неделю юань укреплялся против доллара и рубля, при этом сегодня китайская валюта укрепляется против американской в пятый день кряду.

На прошлой неделе доллар отчасти утратил свою привлекательность в качестве валюты-убежища и отступил с многомесячных максимумов в связи с ослаблением антирисковых настроений на мировых биржевых площадках.

В частности, снижению степени тревожности на биржах и соответствующей просадке доллара к юаню посодействовали ожидания нового раунда переговоров между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам внешней торговли. Известия с переговоров ожидаются игроками сегодня.

Фактором просадки USD/CNY на старте этой недели явились не только обстоятельства, связанные с аппетитом к риску — также свою роль сыграли комментарии официальных лиц, в принудительном порядке продавившие американскую валюту. В выходные американский президент заявил, что Пауэлл не оправдал его надежд, поскольку Трамп надеялся на продолжение политики дешевых денег, а руководство Федрезерва вместо этого занимается планомерным повышением ключевой ставки. Также Трамп добавил в беседе со СМИ, что вообще «не в восторге» от Пауэлла и ждал от него «больше помощи». Кроме того, оказали влияние комментарии президента ФРБ Далласа Роберта Каплана , который высказался о том, что ожидает еще 3-4 повышений ключевой ставки, после чего Федрезерв США может взять паузу и оценить экономическую обстановку после монетарного ужесточения и приближения ставки к «нейтральной».

Несомненно, главной темой для юаня в ближайшие часы остаются предстоящие итоги переговоров между США и Китаем. Каких-либо прорывных решений на этот раз ожидать не приходится, особенно после того, как сам Трамп изрек, что ничего осязаемого от них не ждет.

Тем временем, во вторник Китай в очередной раз высказался о том, что не собирается использовать юань как оружие в торговом конфликте, в ответ на новые обвинения со стороны Трампа в манипуляциях валютными курсами.

Текущая неделя изобилует важными для валютного рынка событиями — сегодня помимо всего прочего ожидаются «минутки» последнего заседания ФРС, а в пятницу глава ФРС выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле — на мировых биржевых площадках каждый год отслеживают это мероприятие, на котором нередко звучат комментарии по монетарной политике.

Thomson Reuters CNY/RUB

На дневном графике пара приближается к сопротивлению на отметке 10,04, и потенциал укрепления на данном этапе может ограничиваться этим уровнем.

Thomson Reuters USD/CNY

Курс скорректировался до поддержки на уровне 6,84, и с учетом перепроданности есть вероятность отскока в краткосрочной перспективе.

TR/HKEX Global CNY Index

Thomson Reuters

На дневном графике индекса формируется медвежий «флаг», за котором в краткосрочной перспективе может последовать возобновление просадки.