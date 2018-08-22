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«Быки» разогнали американский рынок до максимума
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«Быки» разогнали американский рынок до максимума 

Прайм 1 час назад
Отошедшие на второй план риски торговой войны США с Китаем (в последние дни не было острых заявлений) позволили «быкам» разогнать американский рынок до исторических максимумов (индекс S&P внутри дня достигал максимума, который в предшествующий раз наблюдался в январе). Поддержку оказало заявление Д. Трампа о том, что монетарная политика ФРС должна быть мягкой (это способствовало ослаблению доллара, что обычно транслируется в рост акций), хотя, по мнению некоторых экспертов, подобные заявления в адрес независимого института могут возыметь обратный эффект.
Таким образом, в условиях наличия рисков на развивающихся рынках (некоторые из них уже начали реализовываться) американские активы остаются фаворитами на глобальном рынке, пока нет факторов, способных кардинально изменить ситуацию (ФРС, скорее всего, в отличие от регуляторов других стран будет ужесточать монетарную политику, торговый дефицит США, так или иначе, будет сокращаться). Сегодня интерес представляет публикация протокола с последнего заседания FOMC (мнение членов комитета относительно ситуации на развивающихся рынках и ее влияния на США).
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