Союз золотопромышленников сохранил прогноз производства золота в РФ в 2018 г.

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Союз золотопромышленников РФ сохранил прогноз производство золота в стране в 2018 году на уровне 328 тонн.

Как говорится в обзоре ассоциации, по итогам полугодия темпы роста производства золота несколько снизились по сравнению с первым кварталом, но прогноз на год пока остается без изменений.

По оценке Союза золотопромышленников, производство золота в РФ в I полугодии составило 128,141 тонны. По подсчетам, это на 3% больше, чем отмечалось за аналогичный период 2017 года. Производство аффинированного золота почти не изменилось и составило 122,502 тонны.

В то же время производство золота в концентратах и других продуктах переработки, реализованных за пределами таможенной территории РФ и на внутреннем рынке, увеличилось в 2,2 раза — до 5,639 тонны.