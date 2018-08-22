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В Минфине рассказали об ответе на санкции
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В Минфине рассказали об ответе на санкции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОТВЕТОМ РОССИИ НА САНКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСТРАИВАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ — ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА РФ МОИСЕЕВ
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