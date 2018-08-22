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В Минфине рассказали об ответе на санкции
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В Минфине рассказали об ответе на санкции
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ОТВЕТОМ РОССИИ НА САНКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСТРАИВАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ — ЗАМГЛАВЫ
МИНФИНА РФ
МОИСЕЕВ
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