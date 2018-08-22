Дубинский: Украинцев ждет повышение тарифов, инфляция, отток валюты

Интересная новость от Минфина , из которой можно сделать много интересных выводов.

«Мета стратегії держборгу — досягти наступного року [співвідношення боргу до ВВП] на рівні 52% ВВП, до кінця 2020 року — не більше 49%», — зазначила в.о. міністра Маркарова. / «Цель стратегии госдолга — достичь в следующем году [соотношения долга к ВВП] на уровне 52% ВВП, к концу 2020 года — не более 29%», — заявила и.о. министра Маркарова.

То есть, у нас будет сокращаться госдолг и расти ВВП — иначе таких пропорций достичь невозможно.

За счёт чего может расти ВВП перед выборами, в условиях околонулевого притока инвестиций, при уничтоженной банковской системе?

Только за счёт тарифов, цен естественных монополий, роста цен производителей (инфляции) и курсовой индексации.

При этом сокращение госдолга будет происходить из-за того, что нам просто перестанут одалживать деньги 🙂

Тобто, нас ждёт дальнейшее повышение тарифов, инфляция и отток валюты. На фоне которых чиновники будут рапортовать о снижении долговой нагрузки до здорового уровня.

Температура в морге — стабильная.