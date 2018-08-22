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Дубинский: Украинцев ждет повышение тарифов, инфляция, отток валюты
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Дубинский: Украинцев ждет повышение тарифов, инфляция, отток валюты 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Интересная новость от Минфина, из которой можно сделать много интересных выводов.
«Мета стратегії держборгу — досягти наступного року [співвідношення боргу до ВВП] на рівні 52% ВВП, до кінця 2020 року — не більше 49%», — зазначила в.о. міністра Маркарова. / «Цель стратегии госдолга — достичь в следующем году [соотношения долга к ВВП] на уровне 52% ВВП, к концу 2020 года — не более 29%», — заявила и.о. министра Маркарова.
То есть, у нас будет сокращаться госдолг и расти ВВП — иначе таких пропорций достичь невозможно.
За счёт чего может расти ВВП перед выборами, в условиях околонулевого притока инвестиций, при уничтоженной банковской системе?
Только за счёт тарифов, цен естественных монополий, роста цен производителей (инфляции) и курсовой индексации.
При этом сокращение госдолга будет происходить из-за того, что нам просто перестанут одалживать деньги 🙂
Тобто, нас ждёт дальнейшее повышение тарифов, инфляция и отток валюты. На фоне которых чиновники будут рапортовать о снижении долговой нагрузки до здорового уровня.
Температура в морге — стабильная.
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