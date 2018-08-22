Lexus экс-главы Сахалина выставили на торги в третий раз, снизив цену на 60% 

ТАСС, 22 августа. Территориальное управление Росимущества Сахалинской области в третий раз выставило на торги принадлежащий бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и изъятый в пользу государства автомобиль Lexus. Цену на автомобиль снизили на 60% по сравнению с первоначальной, сообщает пресс-служба Росимущества.
"21 августа 2018 года территориальное управление Росимущества в Сахалинской области повторно выставило на торги автомобиль Lexus LX 570, ранее принадлежавший экс-губернатору Сахалинской области А. В. Хорошавину. Стоимость автомобиля — 1 056 800 рублей", — отметили в пресс-службе. Аукцион назначен на 20 сентября.
"Автомобиль выставляется на торги по стоимости, сниженной от первоначальной на 60%, в связи с отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов", — добавили в Росимуществе.
Первоначальная стоимость автомобиля составляла 2,64 млн рублей. Затем на повторных торгах ее снизили на 30% — до 1,84 млн рублей.
В мае другой автомобиль Хорошавина — Bentley Mulsanne 2012 года выпуска — продали с аукциона за 6,7 млн рублей.
Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 9 февраля 2018 года суд приговорил бывшего главу региона к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей.