В Минфине заявили, что Россия стала сильнее благодаря санкциям

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что страна стала сильнее благодаря западным санкциям.

«Россия стала сильнее из-за санкций. Наш адекватный ответ — финансовая система, которая не зависит от международной финансовой системы. Россия страной, которая является активным участником международной экономики», — приводит ТАСС слова Моисеева.

22 августа вступает в силу первый пакет новых санкций Вашингтона против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери.