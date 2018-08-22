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Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро — 79
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Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро — 79 

Банки.ру 52 минуты назад
Курс евро на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 79 рублей впервые с 11 апреля, стоимость американской валюты впервые с 13 августа преодолела 68-рублевую отметку.
По состоянию на 14:18 мск курс евро вырос на 1,165 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 79,015 рубля. Курс доллара к этому времени повысился на 77,25 копейки, до 68,0475 рубля.
На курс рубля на текущей неделе оказывают влияние разнонаправленные факторы, среди которых негативные оказываются сильнее, констатирует ведущий аналитик ГК «Телетрейд» Марк Гойхман.
«Событием среды, 22 августа, может выступить вступление в силу первой «волны» новых санкций США против России, объявление о которых вызвало падение российской валюты в начале августа. Именно это выступает основным драйвером давления на рубль, которое усиливается продажами российских гособлигаций иностранными инвесторами из-за опасения последствий санкций», — отмечает он.
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