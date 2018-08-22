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СМИ: торговая война между США и Евросоюзом затронет Грецию
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СМИ: торговая война между США и Евросоюзом затронет Грецию 

Вести Экономика 35 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Предварительное решение США ввести антидемпинговые пошлины на импорт труб из Греции является частью более общей конфронтации с ЕС по режиму торговли, и оно показывает, что переговоры между Вашингтоном и Европейской комиссией идут не очень хорошо, пишет греческое издание «Прото тема».
Pixabay
Министерство торговли США ранее объявило о предварительном решении ввести антидемпинговые пошлины на сварные трубы большого диаметра из Канады, Китая, Греции, Индии, Южной Кореи и Турции.
По предварительному заключению министерства, экспортеры из этих стран продают трубы в США ниже их справедливой рыночной стоимости: демпинг составляет от 3,45% до 132,63%.
По данным Минторга США, импорт труб из шести стран в 2017 году превысил $720 млн  Ожидается, что окончательные оценки будут даны 20 декабря, а затем министерство торговли может наложить антидемпинговые пошлины на срок до 5 лет, пишет издание.
По данным греческой статистики, в 2017 году в США из Греции было поставлено труб на 24 млн евро. По данным американской таможенной статистики, импорт греческих стальных труб составил $27,9 млн
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