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Курс евро впервые с апреля превысил 79 рублей
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Курс евро впервые с апреля превысил 79 рублей 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
По данным Правительства России, несмотря на изменчивость курса рубля, финансовая система России является стабильной.
Впервые с 11 апреля курс евро предомонстировал рост по отношщению к рублю. Валюта Евросоюза превысила 79 рублей. Информация об этом разместили на столичные СМИ со ссылкой на Московскую биржу.
Курс евро достиг 79,02 рубля. Максимальный курс доллара остановился на отметке уровня в 68,05 рубля.
По данным Правительства России, несмотря на изменчивость курса рубля, финансовая система России является стабильной.
Эксперты сходятся на мнении, что основное давление на рубль и акции российских компаний в августе оказывают сообщения о новых санкциях США против России.
Напомним, в начале августа американские сенаторы вынесли на рассмотрение в Конгресс законопроект, ужесточающий ограничительные меры против России.
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