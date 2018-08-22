Курс евро впервые с апреля превысил 79 рублей

По данным Правительства России, несмотря на изменчивость курса рубля, финансовая система России является стабильной.

Впервые с 11 апреля курс евро предомонстировал рост по отношщению к рублю. Валюта Евросоюза превысила 79 рублей. Информация об этом разместили на столичные СМИ со ссылкой на Московскую биржу

Курс евро достиг 79,02 рубля. Максимальный курс доллара остановился на отметке уровня в 68,05 рубля.

По данным Правительства России, несмотря на изменчивость курса рубля, финансовая система России является стабильной.

Эксперты сходятся на мнении, что основное давление на рубль и акции российских компаний в августе оказывают сообщения о новых санкциях США против России.

Напомним, в начале августа американские сенаторы вынесли на рассмотрение в Конгресс законопроект, ужесточающий ограничительные меры против России.

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