Чистая прибыль Alibaba в I квартале 2018-19 фингода сократилась в 1,8 раза

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года (завершился 30 июня) уменьшилась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 7,65 миллиарда юаней (1,117 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,3 юаня (0,48 доллара) против 5,65 юаня (0,82 доллара) по итогам аналогичного периода 2017-2018 фингода. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 1,21 доллара. Выручка Alibaba при этом выросла на 61%, до 80,92 миллиарда юаней (11,8 миллиарда долларов).

Рост выручки компания объясняет развитием розничного бизнеса группы в Китае, успешной интеграцией логистической Cainiao и сервиса доставки Ele.me, а также существенным увеличением выручки подразделения Alibaba Cloud.

"Значительный рост в наших ключевых сегментах, таких как основная коммерция, облачная обработка данных и цифровые медиа и развлечения, показывает успешность нашей стратегии инвестирования в качество обслуживания, продукцию, технологии и инфраструктуру", — приводятся в релизе слова финансового директора компании Мэгги Ву (Maggie Wu).