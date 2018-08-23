Выручка Alibaba в I финквартале подскочила на 61%

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Китайская Alibaba Group Holding Ltd, крупнейший в мире онлайн-ритейлер, зафиксировала рост выручки на 61% в I финансовом квартале. Результат превзошел ожидания аналитиков, чему способствовал рост основного бизнеса компании в области электронной коммерции. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Выручка Alibaba в апреле-июне составила 80,92 млрд юаней ($11,77 млрд) против 50,18 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозировали выручку в размере 80,7 млрд юаней.

Однако чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, упала на 40,8% до 8,69 млрд юаней ($1,27 млрд) с 14,68 млрд юаней в I финквартале 2017 года. Снижение прибыли обусловлено единовременными расходами, связанными с компенсациями для недавнего привлечения средств Ant Financials.

Прибыль в расчете на акцию составила 3,30 юаней по сравнению с 2,79 юаней годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 8,04 юаня на акцию вместо ожидавшихся 8,15 юаня на акцию.

Акции Alibaba выросли примерно на 3% на премаркете, хотя в последние месяцы они находились под давлением на фоне более широкой распродажи китайских акций из-за опасений по поводу последствий торговой войны США и КНР.

14 июня акции достигли рекордно высокого уровня закрытия $210,86, но с тех пор снизились примерно на 15,6%, отмечает CNBC. Это соответствует падению рыночной капитализации компании на $81,3 млрд Рост акций с начала года по-прежнему составляет чуть более 3%.

Основной бизнес Alibaba, который включает площадки онлайн-торговли Tmall и Taobao и платежную платформу Alipay, обеспечил около 86% выручки компании. Выручка этого подразделения увеличилась на 61% в годовом выражении и составила 69,19 млрд юаней, что немного меньше ожидавшихся 70,49 млрд юаней.

Alibaba заявила, что увеличение числа активных пользователей в месяц (MAU) приложения Taobao и «новая розничная стратегия» помогли стимулировать рост. Компания управляет супермаркетами Hema, а также владеет сервисом доставки еды Ele.me.

В последние годы Alibaba также развивается в сфере облачных технологий, хотя на этот бизнес приходится небольшая доля от общей выручки. В I финквартале выручка подразделения облачных вычислений подскочила на 93% в годовом выражении и составила 4,7 млрд юаней.

Выручка подразделения цифровых медиа и развлечений выросла на 46,4% до 6 млрд юаней.

"Исключительный рост в наших основных сегментах торговли, облачных вычислений и цифровых медиа и развлечений подтверждает нашу стратегию инвестирования в клиентский опыт, продукцию, технологии и инфраструктуру для будущего", — заявила финансовый директор Alibaba Мэгги Ву.

Инвесторы будут внимательно следить за операционной маржой компании, которая в апреле-июне снизилась до 10% с 15% в предыдущем квартале и 35% в I финквартале прошлого года. Снижение маржи обусловлено значительными инвестициями Alibaba в новые области бизнеса.