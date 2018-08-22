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Минфин назвал стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте
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Минфин назвал стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Стимулами для перехода на расчёты в национальной валюте являются либерализация валютного контроля и дестимулирование банков по валютным активам, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я считаю, что главным стимулом для перехода на расчёты в национальной валюте должна стать норма об отмене обязательной репатриации при расчете в национальной валюте. Мы этот законопроект сейчас возобновили и будем эту идею продвигать", — сказал он журналистам в кулуарах военно-технического форума «Армия-2018».
Замминистра добавил, что вопрос о переходе на национальную валюту стоит уже 5 лет, и достаточно активно. «В большей части этот переход у нас осуществляется», — сказал он.
Ранее в среду Моисеев сообщил, что законопроект, направленный на либерализацию валютного контроля, будет внесен в правительство к концу третьего квартала.
"Вторая вещь это то, что Центральный банк уже делает, это дестимулирование банков по валютным активам", — добавил он.
Банк России с 1 августа повысил на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте: по обязательствам перед физическими лицами — до 7%, по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам — до 8%. В ЦБ отметили, что данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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