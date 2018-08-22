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Минфин считает, что Россия стала сильнее благодаря санкциям
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Минфин считает, что Россия стала сильнее благодаря санкциям 

ТАСС 31 минуту назад
КУБИНКА (Московская область). 22 августа. /ТАСС/. Россия стала сильнее с введением западных санкций, на которые она ответила созданием независимой национальной финансовой системы, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на форуме «Армия-2018».
"Россия стала сильнее из-за санкций. Наш адекватный ответ — финансовая система, которая не зависит от международной финансовой системы. Россия страной, которая является активным участником международной экономики", — заявил Моисеев.
С 22 августа вступает запрет США на поставки России продукции двойного назначения, на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.
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