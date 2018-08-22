Минфин считает, что Россия стала сильнее благодаря санкциям

КУБИНКА (Московская область). 22 августа. / ТАСС /. Россия стала сильнее с введением западных санкций, на которые она ответила созданием независимой национальной финансовой системы, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на форуме «Армия-2018».

"Россия стала сильнее из-за санкций. Наш адекватный ответ — финансовая система, которая не зависит от международной финансовой системы. Россия страной, которая является активным участником международной экономики", — заявил Моисеев.

С 22 августа вступает запрет США на поставки России продукции двойного назначения, на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.