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Москва ответит на санкции независимой финансовой системой
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Москва ответит на санкции независимой финансовой системой 

News.ru 26 минут назад
Создание независимой финансовой системы станет ответом Москвы на западные санкции. С введением запретов Россия стала сильнее. Это заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме «Армия-2018». По его словам, положительным моментом для российской экономики стало снижение доли иностранного капитала в финансировании различных отраслей.
Как ранее сообщал News.ru, санкции США вступают в силу с 22 августа. России запретили поставки продукции двойного назначения, на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.
Ограничения были введены в связи с «делом Скрипаля».
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