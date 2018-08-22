Москва ответит на санкции независимой финансовой системой

Создание независимой финансовой системы станет ответом Москвы на западные санкции. С введением запретов Россия стала сильнее. Это заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме «Армия-2018». По его словам, положительным моментом для российской экономики стало снижение доли иностранного капитала в финансировании различных отраслей.

Как ранее сообщал News.ru, санкции США вступают в силу с 22 августа. России запретили поставки продукции двойного назначения, на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Ограничения были введены в связи с «делом Скрипаля».