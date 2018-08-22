PIMCO: риск рецессии в ближайшие 5 лет составляет 70%

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Инвестиционная компания Pacific Investment Management Co. (PIMCO) оценивает в 70% вероятность того, что мировая экономика войдет в рецессию в течение следующих пяти лет, сообщает Bloomberg

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Главный инвестиционный директор PIMCO по нетрадиционным стратегиям Марк Зайднер предупредил, что инвесторам следует ожидать повышенной волатильности, поскольку ключевые центробанки мира переходят от смягчения к ужесточению денежно-кредитной политики.

"Если вы думаете о глобальных инвестициях и глобальных портфелях, вам стоит учитывать вероятность рецессии в ближайшие 3-5 лет", — сказал он на конференции в Сиднее.

"Количественное смягчение положительно влияло на все классы активов. Если мы попытаемся найти в истории аналоги нынешней ситуации с точки зрения денежно-кредитной политики и возможного сворачивания [стимулов] в предстоящий период, то их нет", — добавил он.

Ярким пятном на общем фоне Зайднер считает частные кредиты.

"Возможности, предоставляемые на частных рынках, продолжают расширяться, и мы считаем, что это очень важная, прибыльная и плодотворная область для инвесторов, — сказал он. — Вместо того, чтобы зарабатывать 5% или 6%, можно заработать 10, 11, 12%".

PIMCO управляет активами на сумму $1,7 трлн, говорится на сайте компании.

Как сообщали «Вести. Экономика», Федеральная резервная система США по итогам заседания 31 июля — 1 августа сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,75-2%.