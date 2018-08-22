Силуанов обсудил с крупным международным инвестором санкции и ОФЗ

"Сегодня утром с моим руководителем встречался один из ведущих международных инвесторов. Понятно, что мы продаем ОФЗ и другие облигации, другие люди их покупают, а значит, мы будем это делать", — заявил заместитель Силуанова, выступая на сессии Промсвязьбанка в рамках форума «Армия-2018».

"Речь зашла о санкциях, и он сказал такую вещь — что вообще-то Россия стала сильнее из-за санкций, она смогла предоставить санкциям адекватный ответ", — добавил Моисеев.

Российский финансовый рынок, в том числе рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), оказался под давлением распродаж после появления в начале августа новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их, в том числе, на суверенные облигации РФ. В частности, группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

Минфин тогда назвал подобные новости весьма болезненными для иностранных держателей ОФЗ, а также скептически отнесся к возможности распространения санкций США на госдолг РФ, напомнив, что предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития.

На этой неделе из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка Минфин принял решение отменить традиционный аукцион по размещению ОФЗ, намеченный на 22 августа. Министерство обычно прибегает к такому шагу в условиях сильной волатильности и неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Так, Минфин отменял аукционы в апреле этого года после введения США новых санкций против РФ.