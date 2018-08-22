В Минфине заявили, что Россия стала сильнее из-за санкций

По словам Моисеева, речь во время встречи зашла о санкциях. Силуанов отметил, что из-за них Россия стала сильнее.

"Речь зашла о санкциях, и он сказал такую вещь — что вообще-то Россия стала сильнее из-за санкций, она смогла предоставить санкциям адекватный ответ", — добавил Моисеев.