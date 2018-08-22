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В Минфине заявили, что Россия стала сильнее из-за санкций
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В Минфине заявили, что Россия стала сильнее из-за санкций 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов 22 августа обсудил с крупным международным инвестором санкции и ОФЗ. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА «Новости».
По словам Моисеева, речь во время встречи зашла о санкциях. Силуанов отметил, что из-за них Россия стала сильнее.
"Речь зашла о санкциях, и он сказал такую вещь — что вообще-то Россия стала сильнее из-за санкций, она смогла предоставить санкциям адекватный ответ", — добавил Моисеев.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые санкции Соединенных Штатов против России.
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