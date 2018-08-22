Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Узбекистаном вырос в 3,5 раза

ОРЕНБУРГ, 22 авг — РИА Новости . По итогам первого квартала 2018 года объём торговли Оренбургской области с Узбекистаном составил 44 миллиона долларов, что в три с половиной раза больше, чем в январе —марте 2016 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, товарооборот между Россией и Узбекистаном за 2017 год достиг 3,7 миллиарда долларов, из них 210 миллионов долларов или 5,7% всего объема российской внешней торговли с Узбекистаном пришлось на долю Оренбургской области.

"В Оренбуржье зарегистрировано 22 предприятия с участием узбекского капитала. Наиболее перспективные направления развития связей — строительство логистических центров хранения и сортировки грузов, селекция и генетика в растениеводстве и животноводстве, глубокая переработка зерна, овощей и фруктов. У нас созданы территории опережающего экономического развития, где есть вся необходимая инфраструктура для ведения бизнеса, а для инвесторов и экономических резидентов действуют специальные режимы", — привели в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга

В пресс-службе добавили, что основу оренбургского экспорта в Узбекистан составляют поставки сырой нефти и нефтепродуктов, асбеста, оборудования для буровых, продукции химической промышленности, одорантов для природного газа, продовольственных товаров, средств наземного транспорта и запчастей к ним. В свою очередь Узбекистан поставляет в Оренбуржье полимеры этилена, сельскохозяйственных животных, плодоовощную продукцию, хлопчатобумажную пряжу и цинк.

Другие новости региона читайте здесь >>