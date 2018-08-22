Эксперт оценил возможность импичмента Трампа после признания его экс-адвоката

По словам эксперта, «если преступление было совершено, то его совершал сам Коэн, а не Трамп». Брутер подчеркнул, что с юридической точки зрения нынешний американский лидер достаточно защищен, однако, с тонки «общеполитической ситуации и просто моральных принципов» его репутации нанесен урон. «История для него крайне неприятная, но на импичмент это не тянет», − заявил эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что против Трампа трудно выдвинуть обвинения, хотя скандал может повлиять на результаты ноябрьских выборов. «Очевидно, что Трамп ничего не делал самостоятельно, нигде не стоит его подпись, нет письменных свидетельств», − отметил Брутер.

Ранее бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и финансовых махинациях. Коэн также заявил, что по указанию самого Трампа платил двум женщинам, до этого имевшим интимные связи с политиком, за молчание во время президентской гонки.