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Эксперт оценил возможность импичмента Трампа после признания его экс-адвоката
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Эксперт оценил возможность импичмента Трампа после признания его экс-адвоката 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Заявление экс-адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна о том, что он по указанию своего клиента заплатил за молчание в ходе президентской гонки 2016 года, прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По словам эксперта, «если преступление было совершено, то его совершал сам Коэн, а не Трамп». Брутер подчеркнул, что с юридической точки зрения нынешний американский лидер достаточно защищен, однако, с тонки «общеполитической ситуации и просто моральных принципов» его репутации нанесен урон. «История для него крайне неприятная, но на импичмент это не тянет», − заявил эксперт в беседе с RT.
Он добавил, что против Трампа трудно выдвинуть обвинения, хотя скандал может повлиять на результаты ноябрьских выборов. «Очевидно, что Трамп ничего не делал самостоятельно, нигде не стоит его подпись, нет письменных свидетельств», − отметил Брутер.
Ранее бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и финансовых махинациях. Коэн также заявил, что по указанию самого Трампа платил двум женщинам, до этого имевшим интимные связи с политиком, за молчание во время президентской гонки.
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