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В конгрессе США прокомментировали планы по импичменту Трампу
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В конгрессе США прокомментировали планы по импичменту Трампу 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в настоящее время объявление импичмента президенту США Дональду Трампу не является приоритетной задачей для демократической партии. Об этом сообщает Associated Press.
По ее словам, демократы не намерены объявлять импичмент Трампу в конгрессе США, несмотря на судебные разбирательства с участием бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и экс-адвоката президента Майкла Коэна.
Однако, она также подчеркнула, что приоритет демократов может изменится.
Ранее СМИ сообщили, что дела против Коэна и Манафорта привели к «Уотергейту» для Трампа.
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