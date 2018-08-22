Ещё
Минфин объявил о планах создать площадку для листинга санкционных компаний
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.76
$
68.14
78.75
78.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.18
+0.39 Золото
1197.68
–0.15 РТС
1062.63
+0.56
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1619
+0.0009
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Минфин объявил о планах создать площадку для листинга санкционных компаний 

Ведомости 44 минуты назад
Министерство финансов и Центробанк рассматривают возможность создания специальной торговой площадки для листинга попавших под санкции компаний, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Минфин совместно с ЦБ прорабатывают возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга санкционных компаний», — сказал Моисеев журналистам (здесь и далее цитаты по ТАСС).
«Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать такие компании, почему бы не создать такую площадку, где они будут это делать?» — указал замминистра. По его словам, возможность запуска такой площадки прописана в законе о создании на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде внутренних офшоров.
В апреле минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 15 связанных с российскими бизнесменами компаний, в том числе против Олега Дерипаски и его UC Rusal и En+ (и других шести контролируемых им компаний), имеющих международный листинг, а также против Виктора Вексельберга и его «Реновы». Ограничительные меры предусматривают в том числе запрет на сделки с попавшими в черный список компаниями и владение их акциями. Однако американские власти отсрочили вступление этого запрета в силу до 23 октября.
«Надо же где-то листинговаться санкционным (компаниям — ИФ), Дерипаске. А вот сейчас придумаем, — отметил Моисеев (цитата по "Интерфаксу"). — Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг, размещение своих ценных бумаг. Мы сейчас работаем Давайте назовем это площадкой».
Ранее 100%-я дочка энерго-металлургической группы En+ объявила о планах перерегистрироваться в российском офшоре. Подконтрольный группе производитель алюминия UC Rusal также рассматривает такую возможность, сообщала компания. Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер подчеркивал, что размещение акций компании на Лондонской бирже было и остается важной составляющей в стратегии компании. Акции En+ также торгуются на Московской бирже. Бумаги UC Rusal продаются на Гонконгской и Московской биржах.
Ведомости: последние новости
Курс евро превысил 79 рублей Центробанк отозвал лицензию у Московского вексельного банка Акции «Газпром нефти» обновили исторический максимум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул еще ниже371
Российским дачникам добавили головной боли183
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы73
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение