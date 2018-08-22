Минфин объявил о планах создать площадку для листинга санкционных компаний

«Минфин совместно с ЦБ прорабатывают возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга санкционных компаний», — сказал Моисеев журналистам (здесь и далее цитаты по ТАСС ).

«Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать такие компании, почему бы не создать такую площадку, где они будут это делать?» — указал замминистра. По его словам, возможность запуска такой площадки прописана в законе о создании на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде внутренних офшоров.

«Надо же где-то листинговаться санкционным (компаниям — ИФ), Дерипаске. А вот сейчас придумаем, — отметил Моисеев (цитата по "Интерфаксу" ). — Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг, размещение своих ценных бумаг. Мы сейчас работаем Давайте назовем это площадкой».