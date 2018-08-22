Минфин объявил о планах создать площадку для листинга санкционных компаний 

Министерство финансов и Центробанк рассматривают возможность создания специальной торговой площадки для листинга попавших под санкции компаний, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Минфин совместно с ЦБ прорабатывают возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга санкционных компаний», — сказал Моисеев журналистам (здесь и далее цитаты по ТАСС).
«Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать такие компании, почему бы не создать такую площадку, где они будут это делать?» — указал замминистра. По его словам, возможность запуска такой площадки прописана в законе о создании на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде внутренних офшоров.
В апреле минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 15 связанных с российскими бизнесменами компаний, в том числе против Олега Дерипаски и его UC Rusal и En+ (и других шести контролируемых им компаний), имеющих международный листинг, а также против Виктора Вексельберга и его «Реновы». Ограничительные меры предусматривают в том числе запрет на сделки с попавшими в черный список компаниями и владение их акциями. Однако американские власти отсрочили вступление этого запрета в силу до 23 октября.
«Надо же где-то листинговаться санкционным (компаниям — ИФ), Дерипаске. А вот сейчас придумаем, — отметил Моисеев (цитата по "Интерфаксу"). — Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг, размещение своих ценных бумаг. Мы сейчас работаем Давайте назовем это площадкой».
Ранее 100%-я дочка энерго-металлургической группы En+ объявила о планах перерегистрироваться в российском офшоре. Подконтрольный группе производитель алюминия UC Rusal также рассматривает такую возможность, сообщала компания. Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер подчеркивал, что размещение акций компании на Лондонской бирже было и остается важной составляющей в стратегии компании. Акции En+ также торгуются на Московской бирже. Бумаги UC Rusal продаются на Гонконгской и Московской биржах.