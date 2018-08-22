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Санкционные компании смогут размещать свои акции «под прикрытием»
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Санкционные компании смогут размещать свои акции «под прикрытием» 

Банки.ру 1 час назад
Россия разрабатывает меры, чтобы сделать финансовую систему более независимой. В частности, сейчас ведется работа над созданием листинговых площадок для санкционных компаний, рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Он не исключил, что местом размещения подобной инфраструктуры могут стать так называемые внутренние офшоры на дальневосточном острове Русский и острове Октябрьский под Калининградом.
«Мы должны для санкционных компаний создать условия, чтобы они могли проводить листинг, то есть размещение своих бумаг. Закон о «Специальных административных районах» это позволяет», — отметил Моисеев.
Документ был принят Госдумой в июле. Закон предполагает создание на двух островах специальных зон с льготными условиями для работы компаний. Они касаются не только налоговых послаблений, но и юридических: например, иностранные компании смогут зарегистрироваться в специальных районах, сохранив свою правовую форму.
Моисеев напомнил, что принятие закона отчасти было реакцией на включение в санкционный список компании, которая имеет листинг в Гонконге (На Гонконгской фондовой бирже торгуются акции «Русала»).
«Надо же где-то листинговаться санкционному Дерипаске», — пояснил замминистра, рассказывая о целях создания специальной инфраструктуры.
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