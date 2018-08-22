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Цена дня: сколько в Костроме стоят арбузы?
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Цена дня: сколько в Костроме стоят арбузы? 

k1news.ru 44 минуты назад
Фото: k1news.ru
Летняя пора подходит к концу, но сезон свежих фруктов и овощей в самом разгаре. Всем известно, что август — пора арбузов.
Сколько же в Костроме стоит 1 килограмм арбуза?
Цена в разных торговых точках отличается не сильно. В сети магазинов «Высшая лига» (ул. Боровая) стоимость арбуза составляет 19 рублей 90 копеек за килограмм. «Гулливер» (ул. Никитская) предлагает костромичам товар по той же цене — 19 рублей 90 копеек. В «Дикси» (ул. Космонавтов) проходит акция на арбузы, и их стоимость составляет 9 рублей 99 копеек. Гипермаркет «Магнит» (ТРЦ «Коллаж») предлагает арбузы за 18 рублей 90 копеек. «Адмирал» (ул. Ткачей) продает их по 19 рублей 90 копеек, пишет «Народная газета». А на центральном рынке 1 килограмм арбуза из Астрахани можно купить по цене от 25 рублей.
Читайте также: Можно ли есть арбузы? Костромичи ходят на рынок с нитратомерами
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