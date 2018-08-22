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Акция «Семья помогает семье» придёт завтра в Северное Бутово
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Акция «Семья помогает семье» придёт завтра в Северное Бутово 

Вестник Бутова 9 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: эта акция является общегородской. Она связана со сбором одежды, обуви, школьно-письменных и канцелярских принадлежностей для нуждающихся семей.
В частности, у нас в районе с 23 по 28 августа главной площадкой этой акции станет Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» (улица Коктебельская, дом 8). Участников акции ждут здесь с 9.00 до 18.00.
А 29 августа с 10.00 до 17.00 выездная акция «Семья помогает семье» пройдёт у станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» (возле северного выхода из метро).
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