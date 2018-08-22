Эксперты объяснили падение рубля санкциями, но призвали не паниковать

МОСКВА, 22 августа. / ТАСС /. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне введения новых санкций США против России, однако к концу года ситуация может измениться и курс доллара может вернуться к отметкам 61-62 рубля, считают эксперты. В среду в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался на 79 копеек, до 68,06 рубля, а евро — на 1,18 рубля, до 79,03 рубля — максимума с 11 апреля.

Администрация США 22 августа вводит новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В Госдепартаменте убеждены, что таким образом Россия нарушила американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

Как заявили 8 августа в Госдепартаменте, под первую часть санкций подпадает запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех «чувствительных» товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Новые санкции в принципе ничего не меняют, так как запрет на поставки из США продукции двойного назначения по факту и так уже действовал с 2014 года, отметил начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев . По его мнению, поддаваться валютной панике не нужно. «Сейчас покупать пару доллар/рубль нет смысла, так как к концу года она может вернуться к уровню 61-62 рубля за доллар. Долгосрочно стоит диверсифицировать свои вложения, в том числе в доллар, так как бюджетное правило стимулирует ослабление курса рубля», — полагает эксперт.

Со скоростью евро

При этом евро дорожал к рублю в среду быстрее, чем доллар. В частности, курс единой европейской валюты в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку 79 рублей впервые с 11 апреля. Однако закрепиться выше достигнутого максимума евро не удалось, котировки пары пошли вниз, и к 18:00 мск курс евро сократил рост до 78,65 рубля.

Падение рубля к доллару менее выражено, чем к евро, обращает внимание заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева . Стремительное падение рубля к евро происходит при активном росте европейской валюты в последние дни. Так, за три дня пара евро/доллар выросла с 1,139 доллара за евро до 1,162 доллара за евро.

Доллар растет к рублю в условиях негативного внешнего фона, в том числе санкций США, поясняет Кокорева. «Нужно понимать, что рубль на текущий момент очень уязвим, поэтому негативные новости, резкие движения нефтяных котировок и пары евро/доллар вызывают соответствующую реакцию. Плюс ко всему прочему Минфин возобновил покупку валюты. Пока рубль останется слабым, поводов для укрепления и возврата к прежним отметкам нет», — считает она.

Покупки валюты и санкции

Банк России 17 и 20 августа купил валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке на сумму 17,5 млрд рублей. До этого регулятор приобретал валюту только 8 августа на 8,4 млрд рублей, притом что с 7 августа по 6 сентября Минфин планировал в среднем ежедневно направлять по 16,7 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов на покупку валюты.

Ранее в августе Банк России сообщал, что может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты для ограничения волатильности курса рубля в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом волатильность курса рубля ЦБ тогда назвал естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях.

В среду Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ, объяснив это резко возросшей волатильностью финрынков и приняв во внимание мнения участников долгового рынка.