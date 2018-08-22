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В центре соцобслуживания Лефортова заработает пункт сбора благотворительной помощи
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В центре соцобслуживания Лефортова заработает пункт сбора благотворительной помощи 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Помочь малоимущим семьям и семьям, имеющих детей-инвалидов, можно будет с 23 августа в районе Лефортово. Об этом рассказали в столичном Департаменте труда и социальной защиты населения.
— Стационарный пункт сбора в Лефортове откроется в рамках акции «Семья помогает семье: готовимся к школе» в центре соцобслуживания по адресу: улица Госпитальная, дом 6. Он будет работать 23, 27, 28, 29 и 30 августа с 10.00 до 20.00, а 24, 25 и 31 августа — с 10.00 до 18.00. На пункт можно приносить одежду, обувь, канцелярские товары для детей-инвалидов, а также школьников из многодетных и малообеспеченных семей, — заявили в ведомстве.
Добавим, что в этом году акция пройдет в Москве уже в 13-й раз. (вт)
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