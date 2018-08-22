Минфин к октябрю внесет в правительство проект закона об отмене возврата валютной выручки

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Минфин РФ до конца сентября внесет в правительство законопроект об отмене возврата валютной выручки экспортеров, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев

"Сейчас мы его досогласуем. Наверно, к концу квартала внесем в правительство", — сообщил замминистра.

Моисеев ранее говорил, что данное предложение может встретить сопротивление и в министерстве ожидают «долгую тяжелую борьбу» по этому предложению.

"Понятно, что эта идея поддерживается, мягко говоря, не всеми. Это мягко сказано. Поэтому, я думаю, что нам предстоит впереди долгая тяжелая борьба. Потому что есть точки зрения, которые я лично не разделяю, что репатриация валютной выручки обеспечивает поступление валюты на счета в Россию.

Но, во-первых, на это можно сказать, что у нас нет проблем с поступлением валюты: она и так поступает у нас вполне исправно, а второе — это то, что у нас сейчас закон не запрещает валюту, через часик после того, как она поступила, вывести обратно. Поэтому это является, на мой взгляд, абсолютной бессмыслицей.

И третье — что в ситуации, когда мы не таргетируем никакой валютный курс, а курс плавающий, то вообще совершенно не понятно, зачем мы принуждаем людей чего-то куда-то заводить.

Но это моя позиция, а позиция некоторых других участников процесса, она такая, что мы подрываем платежный баланс нашим предложением. Я эту логику понять не могу, но это люди, с которыми мы должны договориться".