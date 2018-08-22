Рубль отступил от дневных минимумов, но теряет порядка 1% к доллару и евро

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рубль несколько отступил от дневных минимумов, но по-прежнему теряет порядка 0,8% к доллару и 1% к евро; американская валюта ушла под отметку в 68 рублей, европейская — под отметку в 79 рублей, следует из данных торгов Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.42 мск среды рос на 53 копейки — до 67,81 рубля (поднимался до 68,07 рубля), курс евро — на 84 копейки — до 78,69 рубля (уже поднимался до 79,03 рубля), также следует из данных Московской биржи.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,78% — до 73,2 доллара за баррель.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Днем рубль усилил снижение против доллара и евро. В результате курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа, курс евро — выше 79 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи. Однако затем рубль замедлил снижение.

Индекс российских гособлигаций RGBI накануне перешел к росту после почти двухнедельного падения подряд, отмечает Александр Бахтин из «БКС Премьер». Распродажи со стороны нерезидентов падают, впрочем, это пока не дает существенной поддержки национальной валюте, добавляет он.

"Во многом это связано с факторами давления на рубль. Так, Центробанк после недельной паузы вернулся к покупкам валюты для Минфина . Не исключено, что регулятор до конца августа увеличит объемы покупок, чтобы выполнить объем, запланированный на месяц", — считает эксперт.

Бахтин напоминает, что в среду ожидается вступление в силу первого пакета антироссийских мер, связанных с инцидентом в Солсбери.

"Это добавляет рублю волатильности, но в целом мы видим, что рынок сейчас в большей степени волнуют другие, будущие санкции. С новой силой эта тема заиграет в сентябре, когда с каникул вернется конгресс США и будет обсуждать намного более серьезный пакет мер, который в случае принятия окажет давление на нашу валюту и в целом на российский рынок", — говорит он.

При этом рубль снижается сильнее к евро, чем к доллару на фоне роста европейской валюты против доллара на международном валютном рынке форекс. Курс евро сумел колеблется к текущему моменту на уровне в 1,1607 и уже поднимался до 1,1622 доллара против 1,1572 — уровня предыдущего закрытия торгов.

Для доллара очень будет важна речь главы ФРС США , который в конце недели выступит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, отмечает Василий Олейник из «Финама».

ПРОГНОЗЫ

"С учетом продолжения внешнего санкционного давления, возобновления покупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, а также того, что доллар после резкого ослабления может укрепляться без видимых фундаментальных причин, прогнозирую, что пара рубль-доллар … может направиться к ближайшему уровню сопротивления на 69,25", — говорит Бахтин из «БКС Премьер».

С технической точки зрения, вероятно, что торговая пара доллар-рубль попытается подняться к психологическому уровню на 68,2, полагают аналитики Dukascopy. Также существует вероятность, что валютный курс не сможет подняться выше отметки 68,4, где располагается верхняя граница предполагаемого восходящего канала, в то же время замечают они.