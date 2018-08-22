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Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в первом полугодии вырос на 44%
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Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в первом полугодии вырос на 44% 

ТАСС 1 час назад
ТЮМЕНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в первом полугодии составил 148 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил почти 44%, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».
"Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области за период январь — июнь 2018 года составил 148 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 43,8%", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора фонда Андрея Шальнева, за последние 10 лет после принятия решения взять курс на диверсификацию региональной экономики было реализовано порядка 50 новых крупных производств, в ближайшие пять лет будет запущено еще порядка 40 крупных проектов.
"Для предпринимателей осенью в Тюменской области будет дан старт реализации большой федеральной образовательной программы «Деловая среда», обучение пройдет в Тюмени, Ишиме, Тобольске и селе Омутинском. Мы специально выбрали эти населенные пункты, чтобы максимально охватить все близлежащие к ним территории. Экспертами проекта станут специалисты по масштабированию бизнеса, продажам, финансовому планированию, системе управления предприятием", — приводит пресс-служба слова Шальнева.
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Тюменская область впервые возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, который был представлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме — 2018. Реестр инвестиционных проектов области насчитывает свыше 600 проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей.
"Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе областного правительства и регион продолжит создавать благоприятный деловой климат и инвестиционную среду, оказывать необходимую помощь предпринимателям, готовым инвестировать в Тюменскую область", — приводит пресс-служба губернатора слова врио главы региона Александра Моора.
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