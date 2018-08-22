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РТС прогнозирует рост цен на бензин на 10%
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РТС прогнозирует рост цен на бензин на 10% 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В результате одновременного повышения акцизов и НДС в 2019 году стоимость бензина может резко вырасти на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Российского топливного союза Евгения Аркушу, который рассказал об этом в письме на имя помощника руководителя администрации президента РФ. Он опасается повторения ситуации апреля-мая этого года, поскольку экспорт топлива сейчас выгоднее, чем поставки на внутренний рынок, цены на котором сдерживаются правительством.
— Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 рублей за литр. Акцизы на бензин после снижения в июне этого года на 2–3 рубля за литр вырастут с 1 января 2019 года с 8 213 рублей до 12 314 руб за тонну, НДС вырастет с 18 до 20%, — пишет Евгений Аркуша.
Также среди факторов, которые могут помешать внутреннему обороту топлива, эксперт назвал рост налоговой нагрузки на топливный рынок, увеличение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля относительно мировых валют. Он считает, принятых в июне правительством мер «ручного» регулирования может оказаться недостаточно для предотвращения негативного развития ситуации на бензиновом рынке, поскольку экспортная премия по поставке нефтепродуктов к цене внутреннего рынка сохраняется.
Глава Независимого топливного союза Павел Баженов считает оправданными опасения главы РТС. По его оценкам, рост цен на бензин составит около 7 рублей за литр.
— Более того, биржевая динамика и премиальность экспорта дают основание полагать, что рост цен на топливо может начаться уже осенью текущего года. Нужно сбалансировать внутренний и внешний рынки. Пока выгода экспорта топлива значительно выше, чем поставки на внутренний рынок, ситуация останется критической. Решению проблемы помогут рост объема продаж нефтепродуктов на бирже, либерализация розничных цен на топливо и снижение налоговой нагрузки на сектор, в первую очередь акцизов, — прокомментировал Павел Баженов.
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