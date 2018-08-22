Инвесторы ждут подтверждения ястребиного настроя ФРС

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». У Дональда Трампа , похоже, снова началась черная полоса. Его бывший адвокат признался в нарушении выборного законодательства, а ФРС , похоже, не собирается обращать внимание на недовольство президента ужесточением монетарной политики.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. Во вторник ключевые индексы прибавили около 0,1-0,2%, S&P 500 в моменте установил новый исторический максимум. Жду просадки американского рынка акций в среднесрочной перспективе. Индекс S&P 5000 близок к верхней границе среднесрочного восходящего канала. В случае отката котировок пограничным уровнем может выступить 2730 пунктов, то есть нижняя граница канала.

Риски

Политические новости. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался в нарушении законодательства о финансировании предвыборных кампаний. Коэн заявил, что президент США дал указание заплатить двум женщинам за молчание о предполагаемых интимных связях.

Ожидания

Федрезерв. В среду (21:00 МСК) будут опубликованы протоколы августовского заседания ФРС. Судя по всему, на этот раз инвесторы получат подтверждение о высокой вероятности повышения ключевой ставки в сентябре. Также можно будет узнать подробнее мнение регулятора о рисках для прогноза. Речь Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул (пятница) будет посвящена монетарной политике в меняющихся условиях. Ждем информации о том, как Федрезерв будет готовится к ухудшению экономической ситуации, которое возможно в отдаленном будущем.

Президент США заявил, что не испытывает радости от политики, проводимой Джеромом Пауэллом. Трамп отметил, что будет критиковать ФРС, если подъем базовой ставки продолжится.

Для оценки перспектив монетарной политики ФРС смотрим за макропоказателями. В 17:00 МСК будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке. США и Китай. 22-23 августа пройдут переговоры между Штатами и КНР по торговым вопросам. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что не ожидает многого от этих переговоров.

Как сообщает The Wall Street Journal, администрация президента США готовится к запуску тарифов на импорт еще $200 млрд продукции из КНР.

График индекса S&P 500 по итогам вторника, таймфрейм дневной