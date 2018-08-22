МЭР ухудшит прогноз по инфляции на 2018 год

СОЧИ, 22 августа. / ТАСС /. Снижение урожая зерна в России и ослабление рубля немного ухудшат прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин

"По инфляции есть две основные истории. Это история с не самым лучшим урожаем — в этом сезоне у нас урожай пшеницы и зерна в целом будет меньше, чем в прошлом году, поэтому это несколько повлияет на продуктовые цены. Плюс более слабая траектория по обменному курсу, которую мы не предполагали в начале года, тоже добавит несколько десятых к нашему прогнозу (3,1% в 2018 году — прим. ТАСС)", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, будет ли Минэкономразвития пересматривать прогноз по инфляции на текущий год.