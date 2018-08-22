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МЭР ухудшит прогноз по инфляции на 2018 год
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МЭР ухудшит прогноз по инфляции на 2018 год 

ТАСС 48 минут назад
СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Снижение урожая зерна в России и ослабление рубля немного ухудшат прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.
"По инфляции есть две основные истории. Это история с не самым лучшим урожаем — в этом сезоне у нас урожай пшеницы и зерна в целом будет меньше, чем в прошлом году, поэтому это несколько повлияет на продуктовые цены. Плюс более слабая траектория по обменному курсу, которую мы не предполагали в начале года, тоже добавит несколько десятых к нашему прогнозу (3,1% в 2018 году — прим. ТАСС)", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, будет ли Минэкономразвития пересматривать прогноз по инфляции на текущий год.
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