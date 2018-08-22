Соху (Китай): Уровень цен в России на первый взгляд

Привет, друзья! Сегодня ваша подопечная вновь расскажет вам о жизни иностранного студента в России, но мы пройдемся не по историческим местам или университетским городкам, а по супермаркетам. Да, давайте поговорим сегодня о ценах на товары в России.

Ради собственного интереса давайте рассмотрим цены на молоко.

В России молоко различается по степени жирности: чем выше содержание жиров, тем слаще вкус молока и тем выше его стоимость. В качестве примера рассмотрим молоко торговой марки «Домик в деревне» (первая марка, которая пришла мне на ум). Стоимость упаковки молока жирностью 0,5% — 75,5 рубля, жирностью 1,5% — 76 рублей, 2,5% — 81 рубль, 3,2% — 82 рубля, а молоко жирностью 6% стоит 107,5 рубля (которое используется при варке кофе или в готовке). Исходя из обменного курса, при котором один юань равен девяти рублям, литр молока стоит примерно 8-11 юаней, что является достаточно ощутимой суммой (скажу по секрету, считается, что это самое вкусное молоко в России, поэтому, приехав сюда, обязательно его попробуйте).

Далее рассмотрим цены на фрукты и овощи.

Килограмм огурцов примерно стоит 50-70 рублей, что составляет около пяти-семи юаней. Обратите внимание, что в России вес продуктов измеряется в килограммах. Цена помидоров составляет 54 рубля за килограмм, что приблизительно равно шести юаням. Морковь продается за 29,9 рубля за килограмм. Это составляет приблизительно три юаня, что невероятно дешево!

Картофель в России — самый главный продукт, а также один из продуктов, который ежедневно покупается каждой семьей. Существует множество сортов картофеля, но стоимость, в основном, составляет 20-60 рублей за килограмм (два-шесть юаней). Конечно, все это применимо к супермаркетам.

Если говорить о фермерских рынках, то там ситуация может быть следующей:

4 рубля за пакет.

Цены на фрукты примерно следующие: килограмм яблок стоит 89 рублей. Килограмм апельсинов — 95 рублей. Груша — 90 рублей за килограмм. Килограмм винограда — 75 рублей. (Поделите на девять самостоятельно в уме или на калькуляторе)

Яйца: десяток яиц в среднем стоит 80-100 рублей, что приблизительно равно 0,8-1 юаню за одно яйцо. В период распродаж в супермаркетах десяток яиц можно купить за 29,9 рубля.

Средние цены на свежее мясо: 200 рублей за килограмм свинины, 400 рублей за килограмм говядины, 120 рублей за килограмм курицы

Таким образом, цены на продукты питания в России совсем не кусаются! Они значительно ниже, чем у нас в Китае! Хорошо, на сегодня на этом закончим, я отправляюсь в супермаркет. Вперед!