Ситуация с ценами на бензин остается взрывоопасной

Кремль предупредили о риске скачка цен на бензин. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша попросил администрацию президента принять дополнительные меры по стабилизации рынка в следующем году.

«Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4 рублей 40 копеек за литр», — говорится в письме Аркуши от 16 августа на имя помощника руководителя администрации президента Кирилла Молодцова . Если верить этим расчетам, бензин в следующем году может подорожать на 10%.

Подлинность письма РБК подтвердили знакомые с его содержанием федеральный чиновник и трейдер нефтепродуктов. Его автор Евгений Аркуша в среду был недоступен для комментариев.

Угроза резкого роста цен бензин действительно есть, согласен президент Независимого топливного союза Павел Баженов:

Павел Баженов президент Независимого топливного союза «Сегодня цена внутреннего рынка директивна. Учитывая конфигурацию налоговых изменений, которые предполагаются в 2019 году — а это, с одной стороны, повышение НДС, с другой стороны, снижение экспортных пошлин, плюс увеличение акциза — безусловно, это создаст еще большие условия для роста. В сегодняшней ситуации, если оценивать уровень цен с точки зрения эффективного ведения бизнеса в данной отрасли, цены должны быть выше, к примеру, рублей на семь на 92-й».

Что можно сделать, чтобы предотвратить рост цен на автомобильное топливо?

Михаил Турукалов гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» «Сейчас по-прежнему экспортировать бензин из нашей страны примерно на 10 тысяч рублей на тонну выгоднее, чем продавать его на внутреннем рынке. При этом разница между экспортом и внутренним рынком существует в условиях сниженного акциза, который был установлен с 1 июня этого года, а когда акцизы со следующего года повысятся, плюс еще повысится налог на добавленную стоимость, экспортный паритет по бензину дополнительно вырастет, и, если рубль будет такой же слабый, как сейчас, и если мировые цены останутся достаточно высокими на нефтепродукты, то ситуация на рынке бензина действительно может вообще выйти из-под контроля. Чтобы этого скачка не произошло, можно пойти абсолютно другим путем. Сейчас страна, по сути, зарабатывает за счет более высоких мировых цен на нефть и за счет ослабления рубля. Соответственно, можно фактически резко снизить акцизы: или почти обнулить, или условно хотя бы снизить до тех уровней, которые были в первоначальных планах налогового маневра. Плюс, если все-таки мы признаем, что бензин — это социально значимый товар, значит, возможно, на него стоит установить пониженный НДС — допустим, не 20%, как со следующего года, а 10%. Это снижение доли налогов в литре, несомненно, предотвратит возможные проблемы».

Угроза давления внешних и внутренних факторов на розничные цены на автомобильное топливо в России минимальна. Об этом сообщил ТАСС представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, по итогам совещания с участием представителей профильных министерств и ведомств.