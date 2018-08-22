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Ценам на бензин предрекли рост
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Ценам на бензин предрекли рост 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Рост цен на бензин в России, наблюдавшийся весной 2018 года, может повториться. Об этом говорится в письме президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши в администрацию президента (АП), выдержки из которого приводит РБК.
Послание адресовано помощнику руководителя АП Кириллу Молодцову. Аркуша предупреждает его, что литр бензина в ближайшее время может подорожать на 4,4 рубля. Причина в том, что экспорт топлива снова становится более выгодным, чем продажа на внутренний рынок, ведь рост цен на нем ограничивается правительством.
Также к подорожанию может привести повышение акцизов на бензин и НДС с 18 до 20 процентов и ослабление курса рубля. Из-за этого увеличится экспортный паритет — стоимость поставок в Европу за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку.
Аркуша попросил администрацию президента принять меры, чтобы не допустить нового подорожания бензина.
Бензин начал дорожать в России в апреле 2018 года. К маю рост цен составил восемь рублей на литр. Для его сдерживания власти отменили повышение акцизов на бензин, а также предприняли бюджетный маневр, предполагающий выплату возвратного акциза российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае, если цена топлива на мировом рынке превысит внутрероссийскую.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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