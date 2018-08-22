Орешкин прокомментировал волатильность рубля

Глава Минэкономразвития прокомментировал августовскую волатильность рубля

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Орешкин, он не видит ничего экстраординарного в происходящем.

«Рынок ОФЗ терял, и это, конечно, добавляло волатильности на финансовый рынок. Но ничего экстраординарного здесь не происходит, в целом, ещё раз повторюсь, платежный баланс остается очень уверенным. Центральный банк всегда может приостановить покупки валюты, в этом месяцев порядка 6 миллиардов долларов. Это тот объем, который меньше чем за пять месяцев может полностью покрыть все инвестиции накопленные, которые есть в рынке ОФЗ», — сказал министр.