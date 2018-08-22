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Орешкин прокомментировал волатильность рубля
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Глава Минэкономразвития прокомментировал августовскую волатильность рубля 

RT на русском 14 минут назад
Фото: ТАСС
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин прокомментировал августовскую волатильность российской валюты.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Орешкин, он не видит ничего экстраординарного в происходящем.
«Рынок ОФЗ терял, и это, конечно, добавляло волатильности на финансовый рынок. Но ничего экстраординарного здесь не происходит, в целом, ещё раз повторюсь, платежный баланс остается очень уверенным. Центральный банк всегда может приостановить покупки валюты, в этом месяцев порядка 6 миллиардов долларов. Это тот объем, который меньше чем за пять месяцев может полностью покрыть все инвестиции накопленные, которые есть в рынке ОФЗ», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что на открытии торгов Московской биржи 22 августа курс евро практически вернулся к антирекордам недельной давности, преодолев отметку в 79 рублей. Такое движение на валютном рынке аналитики объясняют намеченным на вечер среды объявлением об антироссийских санкциях.
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