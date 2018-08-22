В Кабмине предрекли более слабый курс рубля, чем ожидалось

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что в ближайшие 12 месяцев курс рубля будет ниже прогнозировавшегося.

Однако министр уверен, что через год национальная валюта России станет крепче текущих значений, передает РИА «Новости»

«Мы ожидаем, что в ближайшие 12 месяцев валюта будет слабее, но в целом те прогнозы, которые у нас были опубликованы и касались, например, показателей конца 2019 года, 2020 и последующего годов по тому же валютному курсу, у нас сильно меняться не будут, потому что мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений», — сообщил Орешкин.

Отдельно он еще раз отметил, что рубль будет слабее ранее данных по нему прогнозов, но не текущего курса.

«По нашим оценкам, еще раз повторюсь, если вы посмотрите те прогнозы, которые мы делали, текущие уровни они более слабые и связаны с экстраординарным временным оттоком капитала, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому мы ожидаем, что в течение 12 месяцев, по мере того как этот фактор сойдет на нет, мы вернемся на ту траекторию, которую мы прогнозировали», — пояснил министр экономического развития.