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В МЭР ожидают усиление оттока капитала в ближайший год
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В МЭР ожидают усиление оттока капитала в ближайший год 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Минэкономразвития ожидает усиления оттока капитала из РФ в ближайшие 12 месяцев, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.
"То, что мы ожидаем, это то, что в ближайшие 12 месяцев отток капитала будет сильнее", — сказал Орешкин.
По предварительным данный ЦБ, чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,5 миллиарда долларов.
В конце июня Минэкономразвития снизило прогноз по оттоку капитала из России в 2018 году до 25 миллиардов долларов и ожидало, что к 2024 году отток замедлится до значений, близких к нулю. В апреле Минэкономразвития повысило ожидания по оттоку капитала из РФ по итогам 2018 года до 33 миллиардов долларов с 7 миллиардов долларов.
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