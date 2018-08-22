В МЭР ожидают усиление оттока капитала в ближайший год

"То, что мы ожидаем, это то, что в ближайшие 12 месяцев отток капитала будет сильнее", — сказал Орешкин.

По предварительным данный ЦБ , чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,5 миллиарда долларов.

В конце июня Минэкономразвития снизило прогноз по оттоку капитала из России в 2018 году до 25 миллиардов долларов и ожидало, что к 2024 году отток замедлится до значений, близких к нулю. В апреле Минэкономразвития повысило ожидания по оттоку капитала из РФ по итогам 2018 года до 33 миллиардов долларов с 7 миллиардов долларов.