Минфин: у России есть адекватный ответ на новые санкции

Ответом России на санкции является выстраивание независимой внутренней финансовой системы. Такое мнение высказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев , выступая в рамках форума «Армия-2018».

«Я считаю, что адекватный ответ — это выстраивание действительно независимой внутренней финансовой системы, которая никак не зависит от международной финансовой системы», — сказал Моисеев, отметив, что Россия, несмотря на санкции, остается активным участником международной торговли.

В начале августа группа сенаторов внесла в Конгресс США «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018». Законопроект предлагает заблокировать долларовые расчеты семи российских госбанков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и признать Россию «государством-спонсором терроризма». А 8 августа свои «штрафные» меры — в связи с делом Скрипалей — обнародовал Госдеп США . Речь идет о двух пакетах санкций, вводить которые Белый дом собирается с временным интервалом.

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