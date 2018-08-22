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Минфин: у России есть адекватный ответ на новые санкции
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Минфин: у России есть адекватный ответ на новые санкции 

Свободная пресса 24 минуты назад
Ответом России на санкции является выстраивание независимой внутренней финансовой системы. Такое мнение высказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в рамках форума «Армия-2018».
«Я считаю, что адекватный ответ — это выстраивание действительно независимой внутренней финансовой системы, которая никак не зависит от международной финансовой системы», — сказал Моисеев, отметив, что Россия, несмотря на санкции, остается активным участником международной торговли.
В начале августа группа сенаторов внесла в Конгресс США «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018». Законопроект предлагает заблокировать долларовые расчеты семи российских госбанков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и признать Россию «государством-спонсором терроризма». А 8 августа свои «штрафные» меры — в связи с делом Скрипалей — обнародовал Госдеп США. Речь идет о двух пакетах санкций, вводить которые Белый дом собирается с временным интервалом.
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