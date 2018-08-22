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Орешкин отсоветовал россиянам бежать в обменник
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Орешкин отсоветовал россиянам бежать в обменник 

News.ru 24 минуты назад
Россиянам не следует срочно покупать валюту на фоне дешевеющего рубля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его мнению, прогнозы на курсы валют не ожидает заметная корректировка.
«Потому что мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений, чтобы наши оценки поменялись», — цитирует его Life.
Министр добавил, что хотя национальная валюта будет слабеть, в течение года курс должен стабилизироваться. Как писал News.ru, 22 августа курс евро на торгах превысил установленный ЦБ уровень в 78,1 рубля. За день он вырос на 1,5 процентных пункта.
На данный момент евро стоит 79,02 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Такой дорогой по отношению к рублю европейская валюта не была с 11 апреля.
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