Орешкин отсоветовал россиянам бежать в обменник

Россиянам не следует срочно покупать валюту на фоне дешевеющего рубля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин . По его мнению, прогнозы на курсы валют не ожидает заметная корректировка.

«Потому что мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений, чтобы наши оценки поменялись», — цитирует его Life.

Министр добавил, что хотя национальная валюта будет слабеть, в течение года курс должен стабилизироваться. Как писал News.ru, 22 августа курс евро на торгах превысил установленный ЦБ уровень в 78,1 рубля. За день он вырос на 1,5 процентных пункта.