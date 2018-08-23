Российской валюте предсказали нелегкие 12 месяцев 

Свое решение регулятор объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и успокоить финансовые рынки. Оно, безусловно, поддержит рубль, однако в конце года российской валюте придется нелегко, полагают опрошенные «РГ» эксперты.
Ранее о перспективах рубля высказался министр экономического развития России Максим Орешкин. По его словам, российская валюта в ближайшие 12 месяцев будет слабее ожиданий, но укрепится к концу 2019 года.
Закупки иностранной валюты на внутреннем рынке с помощью ЦБ проводит Минфин. Это делается в рамках бюджетного правила. На закупку долларов, евро и фунтов тратятся дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет разницы между фактической стоимостью нефти (с марта она держится выше 70 долларов за баррель) и той, которая была заложена в бюджете, — в 2018 году это 40 долларов за баррель. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в Банке России. Таким образом формируется финансовая подушка безопасности.
С 7 августа по 6 сентября 2018 года Минфин собирался направить на закупку валюты рекордные 383 миллиарда рублей. Предполагалось, что ежедневный объем будет эквивалентен 16,7 миллиарда рублей. Однако из-за нестабильности на рынке и резкого снижения курса рубля, на фоне новостей о новых санкциях, которые США собирается ввести против России, планы пришлось корректировать: продолжение закупок могло еще больше ослабить российский рубль.
После 8 августа сделки на валютном рынке регулятор не заключал. Они возобновились 20 числа. В понедельник и вторник объем закупки валюты составил в общей сложности 35 миллиардов рублей. В среду Банк России приобрел для Минфина 20,1 миллиарда рублей. Биржевой курс доллара тем временем пересек отметку в 68 рублей, а курс евро превысил 79.
Теперь тайм-аут на закупку валюты на внутреннем рынке будет более продолжительным. Решение о возобновлении операций в сентябре Банк России обещает принимать с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.
Сообщение регулятора рынок воспринял позитивно. Сразу после появления новости о приостановке закупок валюты рубль перешел в наступление. По данным Московской биржи на 16:00 четверга, курс американской валюты на бирже составил уже 67,8 рубля, евро подешевел до 78,4 рубля.
Приостановка закупок валюты окажет рублю серьезную поддержку, уверена Василиса Баранова, аналитик группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Планы пришлось корректировать: продолжение закупок могло еще больше ослабить российский рубль
Сергей Гайворонский, аналитик "БКС брокер" согласен с этой точкой зрения. «По плану покупок для Минфина в рамках бюджетного правила, дополнительный спрос со стороны Банка России на валюту, который теперь уже понятно, что не реализуется, должен был составить 300 миллиардов рублей в ближайшие две недели, — напоминает он. — Кроме того, ЦБ не будет проводить операции весь сентябрь, а это еще около 300-350 миллиардов рублей спроса на валюту, который мог быть заложен в рыночные ожидания».
До фактического решения по санкциям против российских госбанков и ОФЗ (облигации федерального займа. — Прим. ред.) волатильность, вероятно, удастся погасить. Однако в конце года рублю в любом случае придется тяжело, полагает Гайворонский. Влияние на него окажут либо новые распродажи, если санкции все-таки введут, либо повышенные объемы покупок валюты для Минфина, чтобы догнать плановый график.
"Покупка валюты происходит в соответствии с бюджетным правилом. Если не выполнять планы, то в данное правило необходимо вносить корректировки, — указывает Гайворонский. — В результате может возникнуть соблазн отказываться от направления сверхдоходов на создание резервов в зависимости от различной конъюнктуры. Думаю, Минфин этого не хочет".
В понедельник, 27 августа, в России стартует налоговый период. В это время компании-экспортеры традиционно продают большие объемы иностранной валюты для получения рублей на уплату налогов — это оказывает дополнительную поддержку российской валюте.
"При прочих равных старт налоговых выплат должен помочь рублю, но не будет являться основным драйвером его динамики", — считает Руслан Мустаев, трейдер управления активами УК «Открытие».
В данный момент, по его словам, наблюдается картина, когда на российскую валюту оказывает влияние множество факторов. В числе основных, во-первых, угроза санкций. Она вынуждает иностранных инвесторов сокращать вложения в российский госдолг. «На этом фоне в ОФЗ наблюдается распродажа, в частности ОФЗ 26207 с начала августа подешевела на 5,5 процента», — уточняет Мустаев.
Во-вторых, ожидания роста долларовых ставок. Из-за этого иностранные инвесторы уходят с развивающихся рынков, что ослабляет курсы валют в этих странах.
До конца августа аналитики ожидают курс доллара в диапазоне 66-70 рублей. С прогнозом на более отдаленную перспективу — сложнее.
По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, в ближайшие 12 месяцев российская валюта будет слабее прогнозов (среднегодовое значение на 2018 год — 60,6 рубля за доллар), которые давало экономическое ведомство. Свои ожидания на 2019 и 2020 год (63,2 рубля и 63,8 рубля соответственно) Минэкономразвития менять пока не собирается. «Мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений, чтобы наши оценки поменялись», — сказал Орешкин журналистам (цитата по агентству ТАСС).
Он пояснил, что текущие уровни курса рубля более слабые и связаны с наблюдающимся сейчас экстраординарным оттоком капитала. Но это временное явление, считают в Минэкономразвития. «Ожидаем, что в течение 12 месяцев, по мере того, как этот фактор сойдет на нет, мы вернемся на ту траекторию, которую мы прогнозировали. Она означает более крепкий курс рубля относительно текущих значений», — сказал Орешкин.
"Между курсом рубля, который обусловлен макроэкономикой, и тем, который мы имеем на самом деле, могут быть две большие разницы, — поясняет Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС. — Если бы в курсе российской валюты не было политического фактора, она с учетом относительно высокой цены на нефть сейчас стоила бы в районе 50 рублей за доллар. Но угроза санкций очень сильно влияет на ситуацию. Как таковых их еще нет, первые результаты мы увидим лишь ближе к концу октября. Но психологически на участников рынка санкционная риторика оказывает очень сильное влияние. Это действительно дает основания полагать, что до конца года курс рубля будет ниже прогнозных значений". Дальнейший сценарий, по мнению Хестанова, будет зависеть от того, материализуются угрозы США или нет.