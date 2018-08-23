Российской валюте предсказали нелегкие 12 месяцев

Свое решение регулятор объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и успокоить финансовые рынки. Оно, безусловно, поддержит рубль, однако в конце года российской валюте придется нелегко, полагают опрошенные «РГ» эксперты.

Ранее о перспективах рубля высказался министр экономического развития России Максим Орешкин . По его словам, российская валюта в ближайшие 12 месяцев будет слабее ожиданий, но укрепится к концу 2019 года.

Закупки иностранной валюты на внутреннем рынке с помощью ЦБ проводит Минфин . Это делается в рамках бюджетного правила. На закупку долларов, евро и фунтов тратятся дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет разницы между фактической стоимостью нефти (с марта она держится выше 70 долларов за баррель) и той, которая была заложена в бюджете, — в 2018 году это 40 долларов за баррель. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в Банке России. Таким образом формируется финансовая подушка безопасности.

С 7 августа по 6 сентября 2018 года Минфин собирался направить на закупку валюты рекордные 383 миллиарда рублей. Предполагалось, что ежедневный объем будет эквивалентен 16,7 миллиарда рублей. Однако из-за нестабильности на рынке и резкого снижения курса рубля, на фоне новостей о новых санкциях, которые США собирается ввести против России, планы пришлось корректировать: продолжение закупок могло еще больше ослабить российский рубль.

После 8 августа сделки на валютном рынке регулятор не заключал. Они возобновились 20 числа. В понедельник и вторник объем закупки валюты составил в общей сложности 35 миллиардов рублей. В среду Банк России приобрел для Минфина 20,1 миллиарда рублей. Биржевой курс доллара тем временем пересек отметку в 68 рублей, а курс евро превысил 79.

Теперь тайм-аут на закупку валюты на внутреннем рынке будет более продолжительным. Решение о возобновлении операций в сентябре Банк России обещает принимать с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Сообщение регулятора рынок воспринял позитивно. Сразу после появления новости о приостановке закупок валюты рубль перешел в наступление. По данным Московской биржи на 16:00 четверга, курс американской валюты на бирже составил уже 67,8 рубля, евро подешевел до 78,4 рубля.

Приостановка закупок валюты окажет рублю серьезную поддержку, уверена Василиса Баранова, аналитик группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Планы пришлось корректировать: продолжение закупок могло еще больше ослабить российский рубль

Сергей Гайворонский, аналитик "БКС брокер" согласен с этой точкой зрения. «По плану покупок для Минфина в рамках бюджетного правила, дополнительный спрос со стороны Банка России на валюту, который теперь уже понятно, что не реализуется, должен был составить 300 миллиардов рублей в ближайшие две недели, — напоминает он. — Кроме того, ЦБ не будет проводить операции весь сентябрь, а это еще около 300-350 миллиардов рублей спроса на валюту, который мог быть заложен в рыночные ожидания».

До фактического решения по санкциям против российских госбанков и ОФЗ (облигации федерального займа. — Прим. ред.) волатильность, вероятно, удастся погасить. Однако в конце года рублю в любом случае придется тяжело, полагает Гайворонский. Влияние на него окажут либо новые распродажи, если санкции все-таки введут, либо повышенные объемы покупок валюты для Минфина, чтобы догнать плановый график.

"Покупка валюты происходит в соответствии с бюджетным правилом. Если не выполнять планы, то в данное правило необходимо вносить корректировки, — указывает Гайворонский. — В результате может возникнуть соблазн отказываться от направления сверхдоходов на создание резервов в зависимости от различной конъюнктуры. Думаю, Минфин этого не хочет".

В понедельник, 27 августа, в России стартует налоговый период. В это время компании-экспортеры традиционно продают большие объемы иностранной валюты для получения рублей на уплату налогов — это оказывает дополнительную поддержку российской валюте.

"При прочих равных старт налоговых выплат должен помочь рублю, но не будет являться основным драйвером его динамики", — считает Руслан Мустаев, трейдер управления активами УК «Открытие»

В данный момент, по его словам, наблюдается картина, когда на российскую валюту оказывает влияние множество факторов. В числе основных, во-первых, угроза санкций. Она вынуждает иностранных инвесторов сокращать вложения в российский госдолг. «На этом фоне в ОФЗ наблюдается распродажа, в частности ОФЗ 26207 с начала августа подешевела на 5,5 процента», — уточняет Мустаев.

Во-вторых, ожидания роста долларовых ставок. Из-за этого иностранные инвесторы уходят с развивающихся рынков, что ослабляет курсы валют в этих странах.

До конца августа аналитики ожидают курс доллара в диапазоне 66-70 рублей. С прогнозом на более отдаленную перспективу — сложнее.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, в ближайшие 12 месяцев российская валюта будет слабее прогнозов (среднегодовое значение на 2018 год — 60,6 рубля за доллар), которые давало экономическое ведомство. Свои ожидания на 2019 и 2020 год (63,2 рубля и 63,8 рубля соответственно) Минэкономразвития менять пока не собирается. «Мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений, чтобы наши оценки поменялись», — сказал Орешкин журналистам (цитата по агентству ТАСС ).

Он пояснил, что текущие уровни курса рубля более слабые и связаны с наблюдающимся сейчас экстраординарным оттоком капитала. Но это временное явление, считают в Минэкономразвития. «Ожидаем, что в течение 12 месяцев, по мере того, как этот фактор сойдет на нет, мы вернемся на ту траекторию, которую мы прогнозировали. Она означает более крепкий курс рубля относительно текущих значений», — сказал Орешкин.