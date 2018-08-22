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СМИ: Россия резко увеличила закупки золота накануне новых санкций
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СМИ: Россия резко увеличила закупки золота накануне новых санкций 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Россия резко увеличила закупки золота перед введением новых санкций США, вступающих в силу 22 августа, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
В июле Центробанк РФ закупил более 26 тонн золота, что составило максимум с ноября 2017 года. В результате золотовалютные запасы страны достигли порядка 2,2 тысячи тонн.
В апреле и мае финансовый регулятор также значительно сократил свои вложения в ценные бумаги американского казначейства.
Аналитики Bloomberg полагают, что таким образом Россия стремится сократить свою зависимость от экономики Соединенных Штатов накануне новых ограничительных мер.
В частности, редактор издания Strategic Intelligence назвал данные действия «очень мудрым ходом Путина». «Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов», — отметил он.
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