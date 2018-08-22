СМИ: Россия резко увеличила закупки золота накануне новых санкций

Россия резко увеличила закупки золота перед введением новых санкций США, вступающих в силу 22 августа, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда

В июле Центробанк РФ закупил более 26 тонн золота, что составило максимум с ноября 2017 года. В результате золотовалютные запасы страны достигли порядка 2,2 тысячи тонн.

В апреле и мае финансовый регулятор также значительно сократил свои вложения в ценные бумаги американского казначейства.

Аналитики Bloomberg полагают, что таким образом Россия стремится сократить свою зависимость от экономики Соединенных Штатов накануне новых ограничительных мер.

В частности, редактор издания Strategic Intelligence назвал данные действия «очень мудрым ходом Путина». «Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов», — отметил он.