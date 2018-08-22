Ещё
Банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на $5 млрд
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.81
$
68.18
78.65
79.15
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.56
+0.03 Золото
1195.15
–0.02 РТС
1065.34
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1586
–0.0025
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на $5 млрд 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает Reuters.
"Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где работает, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе касающихся России", — сказала представитель банка.
Уточняется, что Credit Suisse заморозил активы во втором квартале текущего года. Два других швейцарских банка — UBS и Julius Baer — заявили, что также соблюдают международные санкции, однако других деталей не сообщили.
Ранее сообщалось, что США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов.
Газета.Ru: последние новости
Курс доллара превысил 68 рублей В конгрессе США прокомментировали планы по импичменту Трампу Песков назвал финансовую систему России абсолютно стабильной
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую экономику обрекли на провал309
Россия откажется от доллара322
Украина не поверила словам Путина о транзите газа55
Рубль рухнул еще ниже412
Российским дачникам добавили головной боли192
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение