Credit Suisse опроверг заморозку связанных с Россией активов 

Швейцарский банк Credit Suisse не замораживал сумму около $5 млрд, связанную с активами россиян, банк провел реклассификацию этих активов, сообщили RNS в пресс-службе Credit Suisse.
«После недавних санкций США и с учетом регулирующих ограничений США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы… Такая реклассификация не представляет собой замораживание активов», — говорится в ответе банка.
Ранее Reuters со ссылкой на данные банка сообщило, что Credit Suisse, заморозил денежные средства на связанных с Россией счетах на сумму 5 млрд швейцарских франков (около $5 млрд) для того, чтобы избежать попадания под санкции США.