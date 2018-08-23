Credit Suisse опроверг заморозку связанных с Россией активов

Швейцарский банк Credit Suisse не замораживал сумму около $5 млрд, связанную с активами россиян, банк провел реклассификацию этих активов, сообщили RNS в пресс-службе Credit Suisse.

«После недавних санкций США и с учетом регулирующих ограничений США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы… Такая реклассификация не представляет собой замораживание активов», — говорится в ответе банка.