Credit Suisse открестился от заморозки российских денег

Швейцарский банк Credit Suisse опроверг информацию о заморозке счетов своих российских клиентов. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка, речь идет не о заморозке, а о реклассификации определенных активов, подпавших под санкции.

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов», — говорится в официальном заявлении Credit Suisse.

Изменения коснулись только клиентов, попавших в санкционные списки. При этом, хотя банк отказался от управления их активами, они по-прежнему хранятся в Credit Suisse, а клиенты имеют к ним доступ. В банке заверили, что реклассификация не повлекла никаких финансовых потерь.

«Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении Credit Suisse.