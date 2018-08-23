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Credit Suisse открестился от заморозки российских денег
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Credit Suisse открестился от заморозки российских денег 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Швейцарский банк Credit Suisse опроверг информацию о заморозке счетов своих российских клиентов. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка, речь идет не о заморозке, а о реклассификации определенных активов, подпавших под санкции.
«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов», — говорится в официальном заявлении Credit Suisse.
Изменения коснулись только клиентов, попавших в санкционные списки. При этом, хотя банк отказался от управления их активами, они по-прежнему хранятся в Credit Suisse, а клиенты имеют к ним доступ. В банке заверили, что реклассификация не повлекла никаких финансовых потерь.
«Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении Credit Suisse.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Credit Suisse во исполнение американских санкций заблокировал около пяти миллиардов швейцарских франков (347 миллиардов рублей) на счетах российских клиентов.
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