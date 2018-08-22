СМИ: Банк Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд

Один из крупнейших банков Швейцарии — Credit Suisse — заморозил российские активы почти на 5 миллиардов швейцарских франков ($5 миллиардов). Об этом сообщает агентство Reuters.

Это связано с американскими санкциями в отношении России. «Credit Suisse, где бы он ни работал, действует в соответствии с нормами международных регуляторов, соблюдая санкции, в том числе санкции в отношении России», — говорится в сообщении агентства.

Кто владельцы замороженных счетов, не сообщается. Говорится лишь о том, что Швейцария давно пользуется популярностью у богатых россиян благодаря сочетанию банковской тайны, политической стабильности и блестящих горнолыжных курортов, таких как Церматт и Санкт-Мориц.