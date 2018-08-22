Совет директоров «Газпрома» согласовал увеличение доли в СП «Газпромвьет» до 71,8%

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" согласовал увеличение компанией доли в российско-вьетнамском СП «Газпромвьет» до 71,8% с 61,76%, следует из материалов российской компании.

"Согласовать позицию ПАО «Газпром» по голосованию его представителей в органах управления ООО «Газпромвьет» за увеличение уставного капитала ООО «Газпромвьет» за счет внесения ПАО «Газпром» дополнительного вклада на сумму 548,33 миллиона рублей с оплатой денежными средствами, по итогам которого номинальная стоимость принадлежащей ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпромвьет» составит 1,49 миллиарда рублей, а ее размер увеличится и составит 71,87199%", — говорится в материалах.

В мае «Газпром» увеличил долю «Газпромвьет» до 61,76%.

В соответствии с договором об учреждении ООО «Газпромвьет» от 15 декабря 2009 года между «Газпром» и КНГ «Петровьетнам» создано общество с ограниченной ответственностью «Газпромвьет» (с первоначальным распределением долей: «Газпром» — 51%, КНГ «Петровьетнам» — 49%).