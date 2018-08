Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 1,64% 

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов транспорта, спорта и текстильной и кожевенной промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 подорожал на 1,64%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции GSD Holding AS (IS:GSDHO), которые подорожали на 0,070 п. (10,61%), закрывшись на отметке в 0,730. Котировки ENKA Insaat ve Sanayi AS (IS:ENKAI) выросли на 0,490 п. (10,54%), завершив торги на уровне 5,140. Бумаги Ege Endustri ve Ticaret AS (IS:EGEEN) выросли в цене на 28,60 п. (9,45%), закрывшись на отметке 331,10.