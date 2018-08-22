МЭР в новом макропрогнозе до 2024 года учтет риски ужесточения санкций

СОЧИ, 22 августа. / ТАСС /. Минэкономразвития в новом макропрогнозе на период до 2024 года учтет риски ужесточения санкций, а также проблемы в глобальной экономике, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин . Обновленный вариант будет представлен на следующей неделе.

"Мы сейчас заканчиваем подготовку новой версии прогноза, который ляжет и в основу нового бюджета. На самом деле, сильно наши ожидания не изменятся относительно того, что мы публиковали в начале лета, — сказал министр. — Там [в новом макропрогнозе] действительно отражены последние события, не только вопрос санкционной тематики, но и в целом ситуация на развивающихся рынках — кризис в Турции, мы видим, что проблемы продолжаются в Аргентине, мы видим слабость валюты Бразилии — это все влияет и на российский рынок".

Однако, несмотря на все внешние негативные факторы, российская макроэкономическая политика, в частности, покупка валюты на внутреннем рынке и бюджетное правило, позволяет стране чувствовать себя более уверенно по сравнению с другими развивающимися экономиками, подчеркнул глава Минэкономразвития.

На вопрос о том, когда министерство представит обновленный макропрогноз, Орешкин ответил: «Уже в ближайшие дни, мы на завершающей стадии. Я думаю, на следующей неделе».

Текущий макропрогноз Минэкономразвития предполагает, что ВВП России в 2018 году вырастет на 1,9%. Ранее министерство ожидало роста на 2,1%, но изменило свою оценку на фоне повышения НДС с 18% до 20% в будущем году. В 2019 году, который, по мнению ведомства, в целом будет «сложным» из-за адаптации экономики к увеличению НДС, рост замедлится до 1,4%. При этом ко второму кварталу 2019 года показатель может оказаться ниже 1% в годовом выражении.

С учетом этого фактора министерство также повысило прогноз по инфляции на 2018 год с 2,8% до 3,1%, а на 2019 год — с 4% до 4,3%.

Среднегодовой курс рубля, по оценкам Минэкономразвития, составит 60,8 рубля за доллар в 2018 году. В дальнейшем ожидается ослабление российской валюты: до 63,2 рубля за доллар в 2019 году, до 63,8 рубля в 2020 году и до 64 рублей в 2021 году.

Темпы роста реальных зарплат россиян резко замедлятся — с 6,3% в 2018 году до 0,8% в 2019 году.